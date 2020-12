Como evitar o coronavírus este Natal?

Infelizmente, o facto de estarmos com a nossa família para celebrar o Natal pode ser um presente envenenado. Salas cheias de gente, com as janelas fechadas por causa do frio e refeições quentes, podem ser o início de uma longa cadeia de transmissão para o SARS-CoV-2.

Abaixo encontra um manual simplificado de medidas a adotar para manter-se a si e à sua família segura este Natal:

1 – O NÚMERO DE CONVIDADOS

Ninguém gosta de ouvir esta parte, mas a realidade é que, quanto maior o grupo, maior o risco de infeção. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no convívio, maior é a probabilidade de alguém ser portador do vírus – e talvez sem se aperceber, porque os assintomáticos não apresentam sintomas e ainda grande parte de nós nunca fez um teste de COVID-19.

Um estudo realizado por Sage, o painel consultivo científico do governo britânico, conclui que se duplicarmos o número de pessoas reunidas, as probabilidades de infeção aumentam quatro vezes. Também convém ter em atenção que as diferentes famílias reunidas também tem expressão, uma vez que os agregados familiares são compostos pelas pessoas que vivem em cada casa e não pelos nossos muitos familiares diretos. Apelamos ao bom senso de cada um no sentido de fasear os convívios familiares, de modo a não haver grandes ajuntamentos.

2 – REFEIÇÕES

O Natal convida-nos ao almoço e ao jantar natalício, grandes refeições aprimoradas, douradas e reluzentes, incentivando à partilha. Infelizmente, este ano precisamos manter em mente que o vírus SARS-CoV-2 mantém-se vivo em vários tipos de superfícies, possivelmente durante várias horas. A partilha de pratos, talheres e copos está fora de questão, não esquecendo também jogos de grupo, como é o caso de jogos de tabuleiro e de cartas, uma vez que estes objetos podem também manter o vírus nas suas superfícies.

3 – RUÍDO

No meio das agitações sociais, é perfeitamente normal que o ruído aumente. Experimente juntar um pouco de álcool e de música e o convívio pode ficar barulhento. Alertamos para o seguinte: se alguém estiver infetado, quanto mais alto falar, mais partículas do vírus irá libertar.

Várias pesquisas mostram que, quando as pessoas projetam a sua voz, principalmente quando aumentam o volume da mesma, emitem mais gotículas do tipo que pode transportar o coronavírus. Portanto, o conselho é evitar cantar e dançar. No mínimo, tente manter os ânimos calmos ou considere o uso de máscaras.

4 – DURAÇÃO DO CONVÍVIO

As pesquisas efetuadas até agora também nos indicam que a duração do convívio e eventual exposição ao vírus constitui igualmente um dos fatores principais a considerar durante esta pandemia. Vários estudos sobre a infeção de massas defendem que a transmissão do vírus por aerossóis – pequenas partículas transportadas pelo ar – é uma realidade.

A professora Cath Noakes, uma das autoras do estudo acima, indica que “Há evidências crescentes de que se você estiver num espaço mal ventilado por um longo período com pessoas infetadas, você respira esses aerossóis e essa pode ser uma das vias de infeção”.

Portanto, a recomendação é planear eventos mais curtos, tentando maximizar o tempo de qualidade juntos.

5 – VENTILAÇÃO

Um relatório de Sage diz que o risco de infeção pode ser quatro vezes maior sem ventilação adequada. E, neste contexto, a ventilação não significa ter o ar condicionado ligado, mas sim ter um fluxo de ar externo ventilando o espaço.

Se fosse Verão, poderíamos considerar ter o nosso convívio ao ar livre, onde com certeza estaríamos todos mais protegidos. Mas estamos no Inverno e as pessoas procuram o calor e conforto do lar. A má ou inexistente circulação do ar põe-nos a todos em risco.

6 – OUTRAS DICAS IMPORTANTES

Tenha o desinfetante para as mãos à entrada e incentive os seus convidados, miúdos, graúdos e crescidos, a utilizá-lo.

Aposte em atividades “fora da caixa”, como um passeio ou um jantar online.

Caso decida fazer uma refeição em casa, respeite as diretrizes de segurança dadas pelas autoridades de saúde locais e tente não estar com ninguém na semana seguinte.

Não abrace nem beije os seus familiares.

Mantenha a distância de segurança, mesmo da sua família.

Lembre-se que qualquer ambiente social aumenta o risco de infeção e este ano temos que nos comprometer e fazer as coisas de maneira diferente.

Seja responsável. O importante é estarmos juntos!

A Seta Verde – Higiene, Lda. comercializa uma vasta gama de produtos desinfetantes e álcool gel para mãos.

Aconselhe-se connosco, trabalhamos em prol da saúde pública!

291 930 500

[email protected]

Visite a nossa página de Facebook e deixe o seu gosto!

Grupo Extermínio – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!