Há 14 anos abordava-se o estado de degradação do 'edifício do Infante'

A edição impressa do DIÁRIO de 14 de Dezembro de 2020 abordava o estado de degradação em que se encontrava um dos edifícios emblemáticos do centro do Funchal. Em causa, o edifício do Infante que, além do mau estado da fachada, era conotado como um local de prática de prostituição.

O prédio em questão tinha sido 'engolido' pelo Marina Shopping e pelo Marina Fórum e apresentava risco de queda de algum betão. Havia sido criada uma comissão de acompanhamento do processo de reabilitação, composta por condóminos e administração do condomínio.

Na mesma edição, o encerramento da sede da Associação Anti-alcoólica da Madeira, no Bairro da Nazaré, era notícia. Em causa o facto de, ao lado, ter aberto um bar que levava a que aqueles que queriam combater o vício do álcool fossem confrontados com o mesmo 'à porta' do local onde iam pedir ajuda.