Universidade da Beira Interior com aulas 'online' para evitar contágio após Natal

As aulas teóricas e teórico-práticas na Universidade da Beira Interior (UBI) vão passar para o regime 'online', em janeiro, para evitar o risco de contágio da covid-19 após o Natal, foi anunciado pela academia da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em comunicado, a UBI refere que a medida visa "criar melhores condições para as avaliações de final do semestre e reduzir o risco de contágio na cidade, após o Natal".

A decisão foi comunicada pelo reitor da UBI, António Fidalgo, e é justificada por duas razões: "Libertam-se salas para podermos fazer as avaliações em regime presencial, nomeadamente as habituais frequências no final do semestre, e evitamos o risco de aumentar o contágio na Covilhã após o término das festas natalícias".

As aulas laboratoriais e os ateliês devem continuar a ser ministrados presencialmente e também poderão realizar-se presencialmente aulas teórico-práticas, após acordo entre o docente e os alunos.

"Esta opção foi tomada depois de auscultados, em sede de Senado, os presidentes das cinco faculdades e os presidentes de todos os departamentos da UBI", acrescenta a informação.

Na mensagem, António Fidalgo agradece a toda a comunidade académica "o extraordinário esforço no cumprimento das medidas sanitárias preconizadas ao longo deste primeiro semestre de 2020/2021" e regista que "não houve conhecimento de qualquer contágio dentro da universidade".

