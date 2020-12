Cafôfo confirma abstenção e espera que a maioria aceite alterações ao orçamento

O PS vai abster-se, na votação na generalidade do orçamento e plano e apresentará 75 medidas de alteração, na especialidade. A votação final estará dependente da resposta da maioria às propostas socialistas.

O líder do PS sublinha que este não é o seu orçamento, que “esperava mais” e o seu partido tem uma visão diferente, um corte com o passado de 40 anos de poder na Região.

“Nada mudou com a renovação nem com a coligação” que, diz, é “liderada pelos empreiteiros donos do poder”.

A riqueza, afirma, está nas mãos de uns poucos e está situação, garante, só mudará com um governo do PS.

A pobreza, o abandono escolar, a exclusão, São uma realidade e Paulo Cafôfo faz um desafio para uma mudança de rumo.

O próximo ano, afirma, será o da vacina e espera que sejam tomadas medidas para garantir uma saída rápida e eficaz da pandemia.