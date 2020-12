PS-M quer reconquistar câmaras e reforçar presença no poder local

O presidente do Partido Socialista-Madeira apontou, hoje, a reconquista das câmaras municipais que actualmente são geridas pelo PS e o reforço da presença no poder local como objectivos nas eleições autárquicas do próximo ano.

Paulo Cafôfo falava aquando da apresentação do Núcleo Autárquico do PS-M, que decorreu no Centro de Congressos da Madeira. Além do desiderato da organização interna do partido e da mobilização dos militantes, o líder socialista adiantou que "onde o PS governa, governa melhor", pelo que "queremos que essa boa governação possa continuar nas câmaras onde já somos poder". Vincou também o intuito de reforçar a presença socialista no poder local, apresentando projetos ambiciosos, com candidaturas que possam merecer a confiança da população.

"O PS tem feito a diferença na governação do poder local. Temos conseguido reduzir as assimetrias sociais e territoriais e temos tido uma maior cidadania, democratização e aproximação aos cidadãos", frisou Paulo Cafôfo.

Questionado pela comunicação social, o presidente do PS-M adiantou que os únicos candidatos às eleições autárquicas que estão definidos "são aqueles que actualmente estão em exercício de funções". O dirigente disse que o partido está a organizar-se e que, na próxima semana (dia 11), terão lugar as eleições para as concelhias, estruturas que "terão um papel muito importante para a definição – conjuntamente com a direcção – das opções do partido em termos de candidatos e dos nossos projectos políticos". "Nós funcionamos muito com ideias, com projectos para cada uma das localidades, concelhos e freguesias e com a credibilidade de pessoas que possam dar o rosto a essas ideias e a esses projectos", acrescentou.

Referindo-se ao próximo ciclo eleitoral, Paulo Cafôfo evidenciou que o PS é um grande partido ao nível do poder local. "A maioria dos madeirenses são governados localmente pelo PS e temos de assumir essa nossa força enquanto poder local para podermos estar melhor organizados e mais mobilizados", disse, vincando que "a Madeira espera pelo PS e, para isso, o PS tem de estar forte".

Explicou ainda que o Núcleo Autárquico visa dar orientação política aos autarcas, com apoio, consultadoria técnica e formação, de forma a estarem capacitados para melhor exercerem a sua missão e a sua função.

Por seu turno, Duarte Caldeira, presidente do Núcleo Autárquico do PS-Madeira, afirmou que o partido está preparado para o desafio eleitoral do próximo ano. "Precisamos de um PS forte, unido e focado na vitória em 2021", disse.

O responsável adiantou que o trabalho dos autarcas socialistas "enche-nos de orgulho e dá-nos força para encarar o embate que se avizinha". "Temos de ter a ambição de ir mais além, de aumentar o número de eleitos. Este é o nosso caminho, um caminho que não será fácil, mas lá chegaremos", preconizou.

Duarte Caldeira explicou ainda que o Núcleo Autárquico tem duas vertentes principais: o apoio técnico a todos os autarcas do PS e a preparação das eleições autárquicas de 2021.