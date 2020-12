Escola Jaime Moniz apresenta projecto ‘Jerusalema Challenge’

O Grupo de Educação Física da Escola Secundária Jaime Moniz abraçou o Projecto Jerusalema Challenge que envolve 16 professores, 51 turmas e aproximadamente 1.020 alunos, através de actuações que decorrem até amanhã, 16 de Dezembro, em diferentes momentos e locais da escola.

A ideia é sensibilizar para a importância na luta contra a Covid-19, o respeito e cumprimento das normas e orientações definidas pela DGS e o plano de contingência da escola, sem esquecer a prática da actividade física reconhecida como um factor relevante na promoção da saúde e do bem-estar.

‘Jerusalema Challenge’ insere-se no âmbito do projecto de cidadania e desenvolvimento. De acordo com a escola, não se esgota na apresentação da coreografia mas na força da sua mensagem que possui um potencial de actividades a desenvolver nas diversas disciplinas com temas e subtemas a desenvolver nomeadamente saúde; interculturalidade; direitos humanos; segurança, defesa e paz, entre outros.

O projecto desempenha um papel importante ao permitir a abordagem de problemas actuais da humanidade, como sejam a pandemia e comportamentos xenófobos e racistas.

Jerusalema Challenge é uma coreografia que se tornou num símbolo de luta e dos cuidados a ter face à COVID-19. Nesta coreografia, quem dança não se toca uns nos outros, como convém em tempos de pandemia. O fenómeno começou em África e tornou-se viral em todo o mundo.