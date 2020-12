Trânsito moderado para arrancar a semana

Bom dia.

Pouco antes das 8 horas o trânsito ainda não tira os nervos, mas para lá caminha.

A Estrada Monumental e a Rua da Casa Branca, ambas sentido Câmara de Lobos-Funchal, já começam a acusar trânsito lento em alguns pontos, bem como a Avenida Infante.

Algumas saídas da via rápida concentram mais confusão, como a que fica junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, em São Martinho, e a próximo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, perto da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia. Mais para baixo, tanto a Avenida Luís de Camões como a Rua das Maravilhas também mostram zonas vermelhas. A Avenida do Mar é outra das artérias a registar trânsito moderado a esta hora.

No centro do Funchal, as ruas que rondam o Mercado dos Lavradores e o Centro Comercial Anadia aparecem a vermelho, como é usual antes das 8 horas. Tanto a Rua Brigadeiro Oudinot, como a Rua Dr. Pestana Júnior e a Rua do Visconde de Anadia são dadas como pontos críticos e, mais acima, a Rua da Ribeira de João Gomes e a Rua Conde Carvalhal também.

O trânsito também está a chegar à Rua 5 de Outubro, 31 de Janeiro e Rua João de Deus.