Madeira integra ‘Net Viva e Segura', o programa da DECO com a Google

A Madeira vai integrar a terceira edição do ‘Net Viva e Segura - parceria entre a Deco Proteste e a Google que anda pelas escolas de todo o país para promover a literacia digital nas entidades educativas.

A ideia é realizar um encontro digital entre cerca de 266 alunos, entre os 13 e os 17 anos, de várias escolas da Madeira, explica DECO em comunicado: a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a Escola Básica e Secundária Horácio Bento Gouveia, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, a Escola Secundária Jaime Moniz e a Escola Secundária Francisco Franco.

Assim, esta quinta-feira, dia 10, o projecto vai realizar um roadshow em 20 escolas, em cada distrito de Portugal, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com “actividades dirigidas a toda a comunidade educativa, sempre num formato dinâmico, interactivo e divertido, com a presença de especialistas para informar, debater e refletir sobre temas do mundo digital”.

As escolas da Região poderão contar com ‘workshop’s sobre os temas da segurança dos dados, privacidade e cuidados com as partilhas, respeito e cortesia nas redes sociais para que os alunos fiquem mais preparados e sejam críticos na utilização da internet.

A DECOJovem conta com vários animadores e especialistas para acompanhar estas actividades, procurando incentivar os mais novos a pensar sobre temáticas que fazem parte da sua realidade virtual e vida social, nomeadamente segurança, privacidade e respeito na sua presença no mundo digital.

Através do papel fundamental destas comunidades educativas envolventes, esta iniciativa irá contar com a presença cerca de 266 alunos.