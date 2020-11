PS quer ouvir Pedro Fino sobre degradação da escola de Água de Pena

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira alertou para o avançado estado de degradação da escola básica do 1.º ciclo com pré-escolar de Água de Pena e defende “obras estruturais urgentes” para garantir a segurança de todos os que frequentam aquele edifício.

O estado em que se encontra a escola é motivo para os socialistas questionarem o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, tendo o PS apresentado no parlamento regional um requerimento para ouvir o governante.

Segundo a deputada Marina Barbosa, a infraestrutura “carece de obras estruturais urgentes, visto encontrar-se num avançado estado de degradação, razão pela qual acusa a tutela de “inércia”. Solicita, por isso, uma “vistoria urgente” para identificar “todos os danos e respectivos riscos”, de forma a serem adoptadas as medidas necessárias para a segurança das pessoas.