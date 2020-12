"Descentralização da cultura" é aspiração do Funchal

A candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027, após um mês intenso da iniciativa 'Pontos de Escuta', concluiu, na freguesia da Sé, o ciclo de conversas junto dos agentes culturais e de associações locais.

A autarquia salienta que o balanço desta iniciativa, que teve a colaboração de todas as dez juntas de freguesia do concelho, é "extremamente positivo", uma vez que "permitiu aferir as diferentes perceções existentes acerca da cultura, bem como valorizar os sítios e a opinião das pessoas".

"'Pontos de Escuta' recolheu o contributo de centenas de pessoas que expuseram a sua opinião, as suas ideias e as suas aspirações. Entre estes, a questão que esteve mais presente, e que reuniu maior consenso em todos os pontos de escuta, foi a imprescindibilidade de ir ao encontro das pessoas, de descentralizar a cultura com uma oferta de qualidade permanente".

A descentralização da cultura é, de resto, uma aspiração comum a todas as freguesias que envolvidas nesta candidatura.

Recorde-se que, na corrida ao título de Capital Europeia da Cultura em 2027, estão também mais nove cidades portuguesas (Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Oeiras e Viana do Castelo). A vencedora será anunciada como vencedora em 2023, juntamente com uma cidade da Letónia.