Há 29 anos previa-se gastar 8 milhões na via rápida entre o Funchal e Ribeira Brava

O custo das obras da via rápida, entre o Funchal e a Ribeira Brava, fez manchete na edição do DIÁRIO de Notícias de 24 de Julho de 1991. Nos planos do Governo Regional estava a abertura de concurso, ainda nesse ano, para a terceira fase da saída da zona Oeste, que deveria estar concluída em 1997.

No terreno, detectavam-se problemas com as fundações de um dos pilares da Ponte dos Socorridos, mas essa fase, até Câmara de Lobos, deveria estar concluída até 1993.

Aí, em quinze minutos, será possível, saindo do Funchal, estar na Ribeira Brava, respondendo assim a uma velha aspiração das populações da Zona Oeste. É um sonho que está orçado em mais de oito milhões de contos. DN-Madeira, 24/07/1991

Na mesma edição, o Sindicato de Professores da Madeira fazia o balanço de mais um ano lectivo e denunciava o aumento das 'telescolas' na Região, quando o objectivo passava por dotar os estabelecimentos escolares de mais docentes para ensino directo.

