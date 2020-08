A Câmara Municipal da Ribeira Brava passa a dispor de um aspirador urbano eléctrico para limpeza. Esta aquisição representa um “investimento superior a 20 mil euros”, e vem garantir melhores condições aos serviços que procedem à limpeza pública e higiene urbana.

“Trata-se de um sistema inovador e de elevado desempenho, onde a insonorização é uma das características do novo equipamento de limpeza das ruas, passeios e sarjetas, que permitirá a aspiração de folhas, papéis, garrafas, latas, pontas de cigarro, excrementos de cães, entre outras, que se encontrem nas ruas ou alojados em sítios de difícil recolha”, destaca Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Com um motor elétrico de 48 volts e 1500 watts de aspiração, o novo equipamento possui um contentor de 240 litros e tem uma autonomia de 8 a 16 horas, com isolamento sonoro duplo, o que o torna completamente silencioso. O tubo de aspiração, com 125 milímetros, é em carbono extra leve com apoio de braço, o que permite um fácil e cómodo manuseamento pelo serviço de limpeza urbana.

“O aspirador urbano eléctrico tem uma elevada maneabilidade, sendo a sua utilização muito útil permitindo, assim, uma maior eficácia das equipas de limpeza e, por sua vez, contribui para o desenvolvimento sustentável e para a economia de energia”, conclui o edil da autarquia da Ribeira Brava.