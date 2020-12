Assembleia Regional cancela actividade em respeito pelo Luto Nacional

O Parlamento madeirense cancelou a sessão plenária, a Conferência dos Representantes dos Partidos e ainda as reuniões da 5.ª Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais, marcadas para amanhã, dia 2 de Dezembro, devido ao Luto Nacional decretado pela morte do ensaísta Eduardo Lourenço.



Este cancelamento da actividade parlamentar está previsto no ponto 1 do Artigo 60º do Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira, que diz que “a Assembleia Legislativa funciona todos os dias que não sejam sábados e domingos, feriados e dias de luto nacional ou decretado pela Região Autónoma da Madeira”.

O plenário volta a reunir-se na próxima quinta-feira, às 09 horas, e a Conferência dos Representantes dos Partidos acontece às 11 horas do mesmo dia, 03 de Dezembro de 2020.

Eduardo Lourenço Faria nasceu a 23 de Maio de 1923, em S. Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, na Beira Baixa. Morreu, nesta terça-feira, 1.º de Dezembro, em Lisboa, aos 97 anos.

O primeiro-ministro, António Costa, declarou que esta quarta-feira será dia de luto nacional.

A missa de corpo presente decorre, nesse mesmo dia, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, às 12 horas, sendo cocelebrada pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e pelo cardeal e bibliotecário da Santa Sé, Tolentino Mendonça, referiu fonte da Presidência da República.