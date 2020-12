Representante da República lamenta perda do "pensador maior de Portugal"

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira lamentou a perda do professor Eduardo Lourenço, "filósofo, ensaísta, e grande divulgador da Literatura e Cultura Portuguesa", que faleceu esta terça-feira, 1.º de Dezembro.

Morreu o ensaísta Eduardo Lourenço Filósofo era conselheiro de Estado 01 Dezembro 2020 - 10:42

Numa publicação na sua página oficial, Ireneu Cabral Barreto destaca a condição, "unanimemente reconhecida", de Eduardo Lourenço como o "pensador maior de Portugal, em todas as suas vertentes".

Recorda também o encontro que mantiveram no Palácio de São Lourenço, em 2015, e a "imensa simpatia e o brilho irrepetível da sua inteligência". O Juiz Conselheiro enaltece ainda a "obra ímpar, inesgotável no seu sentido pedagógico, que temos o dever de ler atentamente e manter viva para as gerações futuras".

À família o Representante da República deixa as suas condolências.

Eduardo Lourenço Faria nasceu a 23 de Maio de 1923, em S. Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, na Beira Baixa. Morreu, nesta terça-feira em Lisboa, aos 97 anos.

O primeiro-ministro, António Costa, declarou que esta quarta-feira será dia de luto nacional. A missa de corpo presente decorre, nesse mesmo dia, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, às 12 horas, sendo cocelebrada pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e pelo cardeal e bibliotecário da Santa Sé, Tolentino Mendonça, referiu fonte da Presidência da República.