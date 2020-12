Binter retoma viagens interilhas

O avião da Binter, que pernoitou no Porto Santo, retomou nesta manhã de dia 1 de Dezembro, pelas 11h15, as viagens interilhas, tendo levantado voo com mais de 20 passageiros.

Agora espera-se, se o tempo assim o deixar, que faça segunda viagem rumo ao Porto Santo, com saída da Madeira às 18h30, regressando um hora mais tarde.

Recorde-se que, ontem à noite, um avião da Binter, vindo do Porto Santo, não conseguiu aterrar no Aeroporto da Madeira devido às condições meteorológicas que se fazem sentir na Região. O avião regressou ao Porto Santo, onde aterrou por volta das 20h11.