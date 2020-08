O Representante da República para a Madeira procedeu hoje à assinatura do Diploma referente à também conhecida como 'Lei Uber' adaptada à Madeira.

"O Representante da República para a Madeira tendo recebido a indicação do Tribunal Constitucional que as normas do Decreto intitulado "Adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 45/2018, de 10 de Agosto, que estabelece o regime jurídico da actividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica”, que tinham sido enviadas para apreciação daquele órgão em 17 de Julho, não suscitam questões de inconstitucionalidade, procedeu hoje à assinatura do referido Diploma, seguindo este de imediato para publicação", pode ler-se na nota informativa enviada à comunicação social.