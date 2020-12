FC Clube do Porto na 'Champions' é uma das notícias que marca o 1.º de Dezembro

O FC Porto pode confirmar hoje, pela 12.ª vez, um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, bastando um empate na receção ao Manchester City, na quinta jornada do Grupo C.

Os campeões nacionais, que recebem no Estádio do Dragão os 'citizens', de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, podem até seguir em frente com uma derrota, mas para isso o Olympiacos, de Pedro Martins não pode vencer na visita ao Marselha, de André Villas-Boas.

O FC Porto já chegou aos 'oitavos' 11 vezes, falhando apenas em quatro ocasiões.

Em relação aos outros embates de hoje, o Atlético de Madrid, de João Félix, no Grupo A, o Borussia Mönchengladbach e o Real Madrid, no B, e o Liverpool, de Diogo Jota, no D, podem garantir a qualificação.

Após quatro rondas, já garantiram um lugar nos 'oitavos' o, Bayern Munique (Grupo A), campeão em título, o Manchester City (C), o Chelsea e o Sevilha (E) e o FC Barcelona e a Juventus (G).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Cinco filmes de Portugal e do Brasil estão entre os finalistas do Festival Internacional de Curtas de Macau, que decorre durante uma semana, até ao próximo dia 08.

O documentário e a ficção dos realizadores Tomás Barão da Cunha e Rodrigo Tavares, respetivamente, 'representam' Portugal na competição. Guy Charnaux, Lucas H. Rossi Dos Santos, Henrique Amud, Giovanna Giovanini e Rodrigo Boecker são os 'representantes' brasileiros no evento.

O festival é organizado pelo Creative Macau -- Centre For Creative Industries e Instituto dos Estudos Europeus de Macau, com o apoio do Governo local, combinando produções locais e internacionais, repartidas por duas competições: 'shorts' e 'volume'.

Este ano, dos 4.232 trabalhos recebidos, foram constituídas listas de finalistas que integram 132 filmes, que vão ser exibidos até ao próximo dia 07 de dezembro.

DESPORTO

O Moreirense e o Paços de Ferreira defrontam-se em jogo em atraso da sétima jornada da I Liga de futebol, numa partida que vai definir a última vaga na Taça da Liga.

O encontro esteve inicialmente previsto para 07 de novembro, mas foi adiado para hoje, devido a um surto de covid-19 no conjunto de Moreira de Cónegos.

Além de uma possível subida na classificação, Moreirense e Paços de Ferreira vão discutir entre si a sexta e última vaga da I Liga na Taça da Liga, este ano, devido à pandemia de covid-19, apenas disponível para os seis melhores do primeiro escalão e os dois líderes da II Liga.

Os pacenses, sextos classificados da I Liga, partem em vantagem, pois precisam de um empate para assegurar a ida à Taça da Liga, enquanto o Moreirense, 12.º, terá de vencer por dois golos para se qualificar.

ECONOMIA

Os 5,2 milhões de consumidores domésticos de eletricidade com contratos de potência até 6,90 kVA (86% do total) passam a pagar a taxa intermédia de IVA, de 13%, sobre os consumos mensais até 100 kilowatts/hora.

Esta medida fiscal permitirá, segundo as estimativas do Governo, que ao longo do próximo ano, os consumidores poupem cerca de 150 milhões de euros.

Em causa está a redução, de 23% para 13%, da taxa do IVA sobre os consumos mensais até 100 kilowatts/hora (kWh) dos clientes domésticos com uma potência contratada até 6,90 kVA [quilovoltampere].

Para as famílias numerosas, com cinco ou mais elementos, está prevista uma majoração de 50%, pelo que a taxa de IVA intermédia é aplicável na parte do consumo que não exceda os 150 kWh. Esta majoração das famílias numerosas, porém, apenas é aplicável a partir de 01 de março de 2021.

INTERNACIONAL

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apresenta o relatório sobre o Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares, aprovado há dois anos, para um balanço sobre o estado de implementação do acordo pelos 54 Estados-membros que o assinaram.

O relatório, em cuja apresentação participa o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, recebeu contributos dos 54 países, bem como de duas organizações intergovernamentais, 16 entidades das Nações Unidas e nove "stakeholders".

O plano foi aprovado em dezembro de 2018 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e está estruturado em 23 objetivos comuns, para abranger todas as dimensões relevantes dos fenómenos migratórios, definindo o conjunto de medidas adequadas a cada realidade, visando melhorar a gestão de fluxos e os processos de acolhimento e integração.

A sessão conta com as intervenções do secretário-geral da ONU, do coordenador da Rede de Migrações e diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, e da coordenadora residente da ONU para Marrocos, Sylvia Lopez-Ekra.

O primeiro-ministro, António Costa, desloca-se a Bruxelas para uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, precisamente um mês antes de Portugal assumir a presidência semestral do Conselho da União Europeia, em 01 de janeiro.

A reunião com Charles Michel, consagrada ao programa de trabalho da presidência portuguesa, decorrerá ao final da tarde na sede do Conselho Europeu, será seguida de uma conferência de imprensa conjunta virtual, e, após um jantar de trabalho, o primeiro-ministro regressará a Lisboa.

SOCIEDADE

Os ministros da educação e ensino superior dos estados-membros da União Europeia reúnem-se por videoconferência, para discutir o Espaço Europeu de Educação (EEE), que deverá ser implementado até 2025, e os desafios colocados pela pandemia.

Além do EEE, os governantes vão debater o potencial da cooperação europeia para garantir que a educação e a formação se mantenham essenciais para o futuro social e económico da Europa, em particular em resposta às dificuldades acrescidas das instituições de educação, ensino superior e formação do contexto pandémico da covid-19.

O Programa Erasmus+ para o período de 2021 a 2027, a estratégia da Comissão Europeia para a educação vocacional e para a formação profissional e a evolução da educação digital vão estar também entre os temas em debate no encontro.

Portugal, que estará representado pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, vai apresentar as prioridades para a Educação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.