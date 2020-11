Imprensa nacional destaca novas regras por causa da pandemia

Eis os títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Homicídio no Seixal: Adotado da IURD mata mãe à facada"

- "Pandemia: Governo pondera medidas mais drásticas para dezembro"

- "FC Porto-Marselha (3-0): Dragão esquece crise em noite de Champions"

- "Benfica: Everton Cebolinha irrita Jorge Jesus"

- "Sporting: Amorim aposta em mais miúdos para o ataque"

- "Adepto invade relvado do Estádio da Luz ao volante de um carro: Polícia ferido: Agente da PSP trava condutor no campo e parte vidros a viatura"

- "Juros descem: Prestação da casa baixa mais 20 Euro por mês"

- "Alexandra Borges sai da TVI"

- "Terror em Viena: Jovem português ferido em atentado"

- "Julgamento: Paulino levou negas ao recrutar cúmplices para assalto a Tancos"

- "Farmácias vacinam menos 64 mil pessoas contra a gripe"

- "Geringonça açoriana: Chega complica contas para maioria de direita"

Público:

- "EUA 2020: Os dias de ansiedade da democracia na América não acabam com as eleições"

- "Casamentos só podem ter mais de cinco pessoas na parte religiosa"

- "FC Porto obtém outra vitória folgada na Liga dos Campeões"

- "Falta de regras claras ameaça causar conflitos no teletrabalho"

- "Europa unida contra atentado reivindicado pelo Daesh"

- "AD-Açores ainda à procura de uma maioria no parlamento"

Jornal de Notícias:

- "Condenados do Face Oculta escapam à cadeia há nove anos"

- "FC Porto 3-0 Marselha Vidas Boas"

- "TV: Tourada em canal aberto será proibida a partir de 2022"

- "Teletrabalho: Menos de 50% dos funcionários camarários abrangidos"

- "Covid-19: Pressão sobre os hospitais continua a aumentar"

- "América: Receio de confrontos no pós-eleições"

- "Vales de cirurgias atiram doentes para longe"

- "Desentendeu-se com a mãe e esfaqueou-a até à morte"

- "Grande Porto: Autarcas querem impor recolher obrigatório"

- "Guimarães: Caos retém ambulâncias nas Urgências"

- "Darwin: Foras de jogo em série já tiraram quatro golos ao Benfica"

- "Sporting comanda a Liga, mas adeptos estão sem fé no título"

Jornal i:

- "'Há doentes internados em tudo o que é canto'" [João Paulo Carvalho, presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros]

- "Agentes da PSP sem máscara fiscalizam cidadãos sem máscara"

- "André Ventura deixa o Chega Açores à beira de um ataque de nervos"

- "Efeitos da pandemia. 'A Baixa de Lisboa está uma miséria'"

- "Estado Islâmico reivindica atentado que feriu português em Viena"

- "Manel Cruz. 'Sempre que toco com os Ornatos Violeta fico o ano seguinte a ressacar porque é tudo muito intenso'"

Negócios:

- "Construtoras nacionais pedem obras públicas à sua medida"

- "EDP Renováveis dispara 60%. Porquê?"

- "Orçamento aguenta novo recuo do PIB, mas apoios não"

- "BPI já se prepara para a subida do crédito malparado"

- "Vacinação caiu 13% no confinamento"

- "Há novas petrolíferas a querer entrar no negócio em Angola"

O Jogo:

- "FC Porto-Marselha (3-0): Champions é outro Díaz: Dragões mudaram o chip, secaram Villas-Boas e fugiram no segundo lugar do grupo C"

- "Liga dos Campeões: Liverpool já se escreve com Jota"

- "Benfica: A Lista de pecados do Bessa"

- "Sporting: Max e Inácio renovam esta semana"

Record:

- "FC Porto-Marselha (3-0): Villas-Boas pagou a fatura: Revolta do dragão para esquecer derrota em P. de Ferreira"

- "Sporting: Rúben faz sonhar o leão"

- "Benfica: Jesus mete 'fair-play' na gaveta"

- "Moreirense em risco de perder na secretaria: Clube tem 24 casos de covid e Liga não quer adiar o jogo com o Paços"

- "Atalanta-Liverpool (0-5): Diogo Jota com noite mágica"

- "Cancelo marcou o terceiro: Manchester City bate Olympiacos (3-0) e dá ajuda"

A Bola:

- "FC Porto-Marselha (3-0): Fato de Champions: Eis um dragão que parece transformar-se na Europa"

- "Atalanta: Liverpool (0-5): Festival de Jota em Bérgamo"

- "Sporting: Acordo total com Max e Gonçalo Inácio"

- "Benfica: Nunca a águia falhara tantos passes"