Conheça os destaques desta quarta-feira nos jornais nacionais

Correio da Manhã

- "Jesus perdoa Rui Pinto: Desvaloriza divulgação do contrato com o Sporting"

- "Tempestade provoca estragos de norte a sul"

- "Vírus provoca seis vezes menos mortes do que em abril"

- "Pandemia: Relação entre pessoas contagiadas e vítimas mortais regista queda"

- "Orçamento: Bloco e PCP impõem acordo mínimo"

- "Champions: Sérgio sonha com vitória inédita"

- "Joga na Polónia: Benfica muda onze na Liga Europa"

- "Resiste com 'rosa': João Almeida ataca rivais no Giro"

- "Crime em Lisboa: Dá mais de 10 facadas na mulher por ciúmes"

- "75 anos: PJ com falta de meios na luta contra a corrupção"

- "Viseu: Ladrão deixa 500 euros para trás em assalto"

Público

- "Covid-19: Grupo Luz Saúde foi quem mais ganhou nos contratos com o Estado"

- "Recorde de chamadas na Linha SNS24 foi batido anteontem"

- "Governo deixa de contar com o BE para aprovar o Orçamento"

- "Cultura segue Ambiente e chumba obra de Joe Berardo"

- "Ai Weiwei: Artista chinês vai fazer um voo entre o ativismo político e a espiritualidade numa exposição em Lisboa"

- "Desemprego registado no IEFP do Algarve aumento 123%"

- "Programa para a reabilitação de casas só gastou 8% das verbas"

Jornal de Notícias

- "INEM incapaz de segurar profissionais nos quadros"

- "Socialistas ao ataque pressionam Bloco a viabilizar Orçamento"

- "Football Leaks: Jorge Jesus trata procuradora por 'você' e é repreendido"

- "Porto: Metro ganha 136 mil passageiros com novas linhas"

- "Barcelos: Menina com doença rara morre na escola"

- "Rosa Forte: João Almeida cimentou liderança antes da primeira de uma série de etapas decisivas no Giro de Itália"

- "FC Porto: Dois mundos em confronto na Liga dos Campeões"

- "Benfica: Eleições a quatro aguardam validação"

- "Sónia Araújo: Positivo à covid isola equipa da Praça da Alegria"

- "'Bárbara' faz estragos no Sul: Distrito de Faro e Grande Lisboa mais afetados"

Jornal i

- "Entrevista ao epidemiologista Manuel Carmo Gomes: 'As pessoas estão a ter contactos a mais entre si"

- "Lisboa quer prolongar isenção de taxas de esplanadas até final de 2021"

- "Praxes 'online': O que a pandemia separou e a tecnologia uniu"

- "Orçamento do Estado: Tensão entre PS e BE no regresso às negociações"

- "Vacina da gripe: Nem o mau tempo atrapalhou corrida às farmácias"

- "Parlamento: PCP vai votar contra referendo sobre eutanásia"

- "Covid-19: Falta de condições para alunos infetados gera revolta política"

- "5G: Operadoras mantêm guerra contra regras do leilão"

Negócios

- "Mota-Engil e Teixeira Duarte unem-se para enfrentar espanhóis"

- "Novo mapa do turismo tem mais Centro, Norte e Alentejo"

- "Governar em duodécimos é prenúncio de crise política"

- "Agências de rating aprovam Orçamento de João Leão"

- "Habitação social: Programa 1.º Direito com taxa de execução de 7,4%"

- "Emprego: 'Lay-off' tradicional no nível mais alto desde 2005"

- "União Europeia: Emissão histórica de dívida social com juro negativo"

- "Transportes: Pandemia vai agravar prejuízos do Metro para 60 milhões"

- "Sondagem: Só 17% acham que o regresso às aulas correu mal"

O Jogo

- "'Sempre competi na Champions', Conceição regressa à Liga dos Campeões, dois anos depois, lembrando que disputou essa prova a vida toda"

- "Pep Guardiola admite 'ideologia' dos dragões"

- "Volta a Itália: João regressa em força"

- "Benfica: Lech Poznan inspira-se no PAOK"

- "Sporting: Palhinha bateu as marcas todas"

- "PSG-Man United (1-2): Bruno Fernandes bateu Danilo"

Record

- "Revolução Jesus: Weigl, Seferovic e Pedrinho devem ser titulares diante do Lech Poznan"

- "Estádio da Luz outra vez interditado por um jogo"

- "Champions: 'Vontade de ganhar é enorme', Sérgio Conceição pronto para o gigante inglês"

- "PSG-Man. United (1-2): Bruno marca e derrota Danilo"

- "Sporting: João Mário e Palhinha de olho na seleção"

- "Volta a Itália: João Almeida deixa aviso aos rivais"

A Bola

- "Man. City-FC Porto: Começa a aventura: Teste de fogo na estreia portuguesa na Champions 2020/2021"

- "Benfica: CD volta a interditar a Luz, águia volta a recorrer da decisão"

- "Sporting: Sporar não desiste e trabalha para convencer Rúben Amorim"

- "Giro: João Almeida mostra forças e ganha dois segundos à concorrência"