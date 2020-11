Dois feridos em acidente que envolveu três carros no Funchal

Um acidente que envolveu três viaturas provocou, esta tarde, dois feridos, no Funchal. Umas das vítimas necessitou ser desencarcerada.

O sinistro aconteceu no Caminho das Quebradas, abaixo do Madeira Shopping, por volta das 17h30. Os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam o alerta, tendo enviado para o local cinco viaturas, entre elas duas ambulâncias e um desencarcerador.

Uma mulher de 47 anos encontrava-se em estado de choque e queixava-se de dores na zona cervical. Já um homem de 50 anos, também com queixas na zona cervical, precisou ser desencarcerado do interior da viatura em que seguia.

As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.