Dois feridos em acidentes que envolveram motas no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram, hoje, duas pessoas que ficaram feridas na sequência de acidentes de viação ocorridos no Funchal.

O primeiro alerta surgiu pelas 12h55, dando conta de um despiste de mota, na Rua da Torrinha. A motociclista, de 57 anos de idade, foi assistida no local e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Já pelas 17h25, no Caminho do Poço Barral, um acidente entre uma mota e veículo ligeiro deixou ferido um homem. Neste momento, os bombeiros ainda se encontram a socorrer a vítima e a assegurar o seu transporte para as Urgências.