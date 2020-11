O primeiro-ministro está, neste momento, a apresentar as medidas de execução do Estado de Emergência. Medidas essas que são muito restritivas para toda a população, com vista a dominar o crescimento da pandemia, e que implicam fortes limitações na circulação. Entre elas, a proibição de circular entre as 23 horas e as 6 horas. Há ainda condicionamentos ao fim de semana, nos dois próximos a limitação começa logo às 13 horas.

António Costa defende que deve ser feito "tudo" para controlar a pandemia da covid-19, afirmando que as medidas tomadas até agora e os comportamentos não têm sido suficientes.

"Não podemos ter a menor dúvida de que tudo há que fazer para controlar a pandemia", assinalou o chefe do executivo num 'briefing' após o Conselho de Ministros extraordinário de sábado destinado a tomar medidas no âmbito do estado de emergência que se iniciará segunda-feira e terminará dia 23.

Costa justificou a novas medidas com o facto de ter havido ontem mais de 6.000 novos casos por dia e 2.420 pessoas internadas, 366 das quais nos cuidados intensivos.