E se for consigo?

O novo estado de emergência em Portugal vigorará entre os dias 9 e 23 de novembro. É triste que o combate ao COVID-19 não una as forças partidárias na Assembleia da República…

O fundamento do estado de emergência é claro. Conter a propagação do vírus. Será preciso fazer um desenho?

Obviamente que qualquer restrição de direitos, liberdades e garantias carece de fundamento. Se a proteção da vida humana e/ou proteção da saúde não é fundamento suficiente… então de que serve manter na Constituição da República Portuguesa o Artigo 64.º dedicado à “Saúde”?

1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover.

Na escala de valores a proteger, os tempos atuais recomendam que cada um de nós – ainda que seja livre de pensar o que quiser - cumpra a sua parte. Não há milagres.

Para já a palavra de ordem é proteger-se.

Há uns “supra sumos da barbatana” sem soluções à vista. Uns até promovem manifestações contra o uso de máscara. Outros fazem apostas para mostrar o falhanço das medidas. Gente que se diverte com coisas sérias.

Por outro lado, também é triste que a pandemia COVID-19 suscite a ostracização e hostilização de quem é “doente COVID-19”. Pode acontecer com qualquer um de nós, por uma lista variadíssima de razões, até uma mera ida ao supermercado, sem a adoção dos cuidados recomendados.

Trabalhar num hospital ou num centro de saúde não está em 1.º lugar nessa lista porque a palavra de ordem é trabalhar com proteção adequada. Intrigas palacianas e episódios novelescos sobre o doente covid, que por acaso é um profissional de saúde ou um profissional da proteção civil, é qualquer coisa que merece dizer: basta!

Na Região, centenas de profissionais na saúde e na proteção civil, todos os dias, desde março estão a dar o seu melhor, em prol de todos. Temos equipas dedicadas nos Aeroportos cuja missão tem sido bem-sucedida. Os números são a prova disso. O mínimo a dizer é OBRIGADA e continuem com a vossa dedicação nesta luta que deveria ser de todos.

“DUMP TRUMP” e “DUMP PS/Açores”

Ainda decorrem as contagens das eleições americanas. Não, pelas cenas teatrais protagonizadas por Donald Trump em toda a campanha e nos dias de escrutínio, mas sim pela importância da América para o mundo, merece atenção o momento de escolha do presidente dos EUA, bem como o day after.

Parabéns ao José Manuel Bolieiro que fez a sua caminhada até à liderança do PSD/Açores. Conta com a sua experiência executiva como Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e parlamentar como deputado à Assembleia Legislativa dos Açores. Votos de bom trabalho em prol dos açorianos.