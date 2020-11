Brasil tem 162.015 mortos e mais de 5,6 milhões de casos confirmados

O Brasil registou 162.015 óbitos provocados pelo novo coroanvírus e um total de 5.631.181 casos de covid-19 desde fevereiro, quando o primeiro doente foi identificado no país, informou hoje o Ministério da Saúde.

O Governo local também confirmou a notificação de 279 mortes e 18.862 casos de covid-19 em 24 horas.

No entanto, como o sistema informático do Ministério da Saúde brasileiro apresenta problemas desde a última quinta-feira, os números são parciais e não incluem dados referentes aos estados de São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Amazonas e Tocantins.

O Governo brasileiro também não atualizou os números sobre pessoas já recuperadas e os dados sobre doentes em acompanhamento.

Em comunicado, a pasta explicou que "está revisando todas as camadas de segurança dos sistemas de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS), o que pode ocasionar intermitência nos sistemas e na disseminação de informações da saúde durante o fim de semana, com previsão de término até o próximo domingo (08/11)".

"A questão está sendo tratada pela equipa do DataSUS, e as páginas [na internet com dados oficiais] estão sendo restabelecidas. Não foram afetados os dados nem os servidores da pasta, que estão preservados pelas medidas de segurança adotadas", acrescentou.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.