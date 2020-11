Fisco alerta para mensagens falsas sobre reembolsos que estão a ser enviadas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) fez hoje um alerta sobre o envio de 'e-mails' fraudulentos que têm estado a ser enviados a alguns contribuintes contendo mensagens falsas sobre o pagamento de reembolsos.

"Alguns contribuintes têm recebido 'e-mails' fraudulentos, supostamente provenientes do endereço [email protected] nas quais é pedido que se carregue num 'link' que é fornecido. Estas mensagens são falsas. Em caso algum deverá efetuar essa operação", refere a AT numa mensagem publicada na sua conta oficial do Twitter.

O alerta da AT indica o conteúdo de uma dessas mensagens falsas na qual o contribuinte (apelidado de 'cliente') é 'informado' de que tem direito a um reembolso de 125,20 euros e convidado a seguir um 'link' para que o mesmo possa ser processado.

Este alerta para a existência de mensagem fraudulenta consta também do Portal das Finanças, onde a AT sublinha que estas mensagens "são falsas e devem ser ignoradas", já que o seu único objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos.

A AT lembra ainda que o seu Portal dispõe de informação sobre segurança informática, podendo esta ser consultada em https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/SEG_INF.pdf

Ao longo dos últimos anos, a AT tem feito vários alertas semelhantes depois de ter detetado ou de chegar ao seu conhecimento a existência de tentativas de ataques de 'phishing' (técnica de fraude 'online').