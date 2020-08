Comerciantes funchalenses sem esplanadas recebem mesas em madeira

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal acompanhou, esta semana, o início da entrega das mesas em madeira aos comerciantes funchalenses, para serem fixadas no exterior dos estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho.

A medida faz parte do projecto ‘Comércio com Segurança’ e surge no contexto da pandemia de Covid-19 para apoiar a dinamização do comércio local em segurança, sobretudo os que estão fixados fora do Núcleo Histórico do Funchal e da Zona Hoteleira.

Miguel Silva Gouveia diz que a Autarquia recebeu pedidos de cerca de duas dezenas de restaurantes e bares, número que o deixa satisfeito, já que o comércio local atravessa um período desfavorável, com quebras assinaláveis em termos de procura, especialmente a nível turístico.

Todos os comerciantes interessados podem solicitar as suas mesas em formato meia-lua, dimensões 60 x 30 cm, através do preenchimento de um formulário disponível no site oficial da CMF: https://bit.ly/3iqSf2F. Em caso de dúvidas, podem contactar através do e-mail [email protected] ou o Balcão do Investidor, através do número 291 211 041.

Segundo o Autarca, serão fornecidas, no máximo, duas mesas por estabelecimento e o Município efectuará o transporte até ao local, ficando a sua colocação a cargo do comerciante. O local para a colocação da mesa na fachada do estabelecimento será definido com o apoio de um técnico municipal.

“A atribuição de mesas para fixar no exterior dos estabelecimentos sem esplanadas, vem não só dar condições mais favoráveis a estes espaços para exercer a sua actividade, como também complementar o esforço que temos feito no sentido de desenvolver iniciativas que restabeleçam os laços de confiança entre cidadãos e entidades públicas e privadas”, acrescentou Miguel Silva Gouveia, salientando que a CMF “tem feito tudo o que é possível no sentido de apoiar os comerciantes e os empresários funchalenses a enfrentar a crise, quer a nível financeiro, quer a nível de iniciativas de promoção e de adaptação à situação actual”.

O presidente deixou claro que é necessário promover o investimento, o consumo, a manutenção de postos de trabalho e a prosperidade geradora de oportunidades para que a actividade económica retome o seu normal funcionamento.

Recorde-se que a CMF isentou o pagamento das taxas relativas à utilização de esplanadas pelos comerciantes do concelho, e ainda à colocação de publicidade, até 31 de dezembro de 2020. A Autarquia também procedeu à elaboração da minuta de um Plano de Contingência e de um guia de boas práticas sanitárias para apoiar a reabertura do comércio e serviços, e entregou viseiras gratuitas ao comércio local. Todas estas iniciativas estão disponíveis em https://covid19.cm-funchal.pt/covid-19-empresas/.