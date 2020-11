Vai faltar água em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava

No âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, levados a cabo pela A ARM - Águas e Resíduos da Madeira haverá interrupção do abastecimento de água potável em vários sítios.

· No concelho da Ribeira Brava:

Na freguesia do Campanário, nomeadamente no Tranqual, São João, Pinheiro e Lugar da Ribeira, a interrupção de água vai registar-se entre as 23h de segunda-feira, dia 9, e a madrugada (03h) de terça-feira.

· No concelho de Câmara de Lobos:

Na freguesia da Quinta Grande, nas zonas da Quinta Grande, Igreja, Lombo e Vera Cruz ficarão sem água potável entre as 23h de segunda-feira, dia 9, e a madrugada (03h) de terça-feira, 10 de Novembro.

Na freguesia de Câmara de Lobos, mais concretamente na Ribeira da Alforra, Heras, Preces, Fonte da Rocha e Serrado da Adega, a falta de água dar-se-á na terça-feira, 11 de Novembro, entre as 9h e as 13 horas.

Já os sítios da Ribeira Fernanda e Quinta do Leme, em Câmara de Lobos, serão afectados na quinta-feira, dia 12, entre as 9h e as 13 horas.

Por fim, os sítios da Torre e Pé do Pico, ficarão sem abastecimento de água na sexta-feira, 13 de Novembro, entre as 15h e as 17 horas.