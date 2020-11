Embaixador da Hungria visitou 'cidade desportiva' do Nacional

O embaixador da Hungria em Portugal, Miklós Tamás Halmai, visitou hoje a 'cidade desportiva' do Nacional, onde teve a oportunidade de conhecer as instalações e assinar o livro de honra do Museu, conforme noticiou o clube no seu site oficial.

Durante a visita, onde foi acompanhado pelo Cônsul da Hungria na Região, Pedro Ferreira, o embaixador teve ainda a oportunidade de trocar algumas impressões com Bobál, jogador húngaro ao serviço do Nacional.