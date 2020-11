Centenário da morte de Carlos IV será celebrado também na Madeira

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, o Embaixador da Hungria em Portugal, Miklós Tamás Halmai, que se encontra de visita oficial à Região. O encontro serviu para abordar, entre outros assuntos, a celebração do centenário da morte de Carlos IV.

Miguel Silva Gouveia destacou a ligação histórica dos húngaros com a cidade do Funchal, nomeadamente através do Rei Húngaro Carlos IV, que encontra-se sepultado na freguesia do Monte, “em 2022 terá lugar o centenário da sua morte e estivemos em conversações para que essa data seja celebrada com a dignidade que merece, uma vez que, para além de toda a sua importância na história, também era um ilustre apaixonado pela nossa cidade e tem trazido muitos visitantes daquele país à Madeira”, referiu o autarca.

Neste encontro foram ainda abordados os efeitos da crise pandémica de Covi-19, que tem colocado em causa a retoma económica dos dois países.

No final do encontro ocorreu a habitual troca de lembranças e o edil funchalense convidou o diplomata a assinar o Livro de Honra do Município. Miklós Tamás Halmai não se despediu sem antes prometer um regresso em breve à Região para poder desfrutar em plenitude de tudo o que de bom o Funchal tem para oferecer.