Francisco Dias é o novo treinador do União

Francisco Dias, treinador adjunto da selecção A da Guiné-Bissau. é o novo treinador do União da Madeira, acaba de anunciar o clube nas suas redes sociais.

O técnico - que tem um percurso fortemente ligado à formação, com passagem pelo Salgueiros e pelas Academias Desportivas do AS Monaco e AC Milan - sucede a João Paulo Câmara, que abandonou ontem (dia 4 de Novembro) o comando dos 'azuis e amarelos'.

Segundo a administração da SAD unionista, a liderança interna da equipa, que disputa a série C do Campeonato de Portugal de futebol sénior, ficou até à chegada de Francisco Dias a cargo Marco Gouveia Fernandes.