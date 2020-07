Jorge Jesus está de regresso ao Benfica. A informação foi avançada pela TVI e confirmada pela TSF nacional. O técnico de 65 anos que estava ao serviço do Flamengo, no Brasil, chegou a acordo com o clube da Luz.

A TSF escreve na sua edição online que o Benfica deverá pagar a clausula de rescisão do contrato que ligava o treinador português ao Flamengo, no valor de um milhão de euros.

Jorge Jesus regressa ao Benfica, onde esteve entre 2009 e 2015, quando saiu para o Sporting em final de contrato.