O madeirense João Paulo Câmara já não é treinador da formação do União da Madeira, equipa que disputa a série C do Campeonato de Portugal de futebol sénior.

A notícia foi avançada há instantes pela administração da SAD unionista.

"A administração do CF União da Madeira Futebol SAD, informa, que a equipa técnica do C.F. União da Madeira, deixa a partir de hoje de ser liderada pelo Prof. João Paulo Camara", pode ler-se no comunicado colocado na página do facebook da colectividade azul-amarela

"Não obstante, deixamos clara a nossa admiração pelo profissional e sobretudo pelos valores humanos do Prof. João Paulo Camara que se dedicou sem precedentes, realizando um trabalho louvável e extremamente difícil que poucos aceitariam em prol do União da Madeira.

Ao Prof. João Paulo Camara, desejamos as maiores felicidades, pessoais e profissionais". concluiu a nota.

A administração da SAD do CD União da Madeira informa ainda que a equipa será liderada internamente pelo técnico Marco Gouveia Fernandes, até a chegada do novo treinador.