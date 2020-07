Lito Vidigal é o novo treinador do Marítimo, num contrato válido por um ano. Segundo confirmou o DIÁRIO, o técnico já havia chegado a acordo com o clube insular no início da semana, mas só agora foi oficializado, uma vez que faltavam fechar alguns pormenores com o Vitória de Setúbal.

O treinador de 51 anos conta já com uma vasta experiência tendo treinado clubes como o Belenenses e o Arouca que, aliás, em 2016, conseguiu acesso à Liga Europa.

O técnico angolano já orientou equipas madeirenses, nomeadamente o Portosantense (2004/2005) e o Pontassolense (2005/2006 e 2006/2007), épocas em que disputavam a 3.ª divisão nacional.

Lito Vidigal chega após ter orientado o Vitória de Setúbal nos últimos quatro jogos desta temporada, sendo que iniciou a época ao comando do Boavista.