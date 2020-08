Abertas três vagas para especialista de informática na Câmara do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal tem abertas, desde hoje e até ao próximo dia 19 de Agosto, três vagas na categoria de Especialista de Informática do grau 1, Nível 2, do mapa de pessoal da Autarquia. A publicação do concurso foi feita ontem em Diário da República e os interessados podem preencher o formulário disponível no site da Câmara e entregar na Divisão de Recursos Humanos da CMF, na Praça do Município.

“Este é mais um investimento da Câmara Municipal do Funchal no sentido de reforçar o nosso quadro de recursos humanos, não só com novos trabalhadores mas também com mais qualificação, só assim podemos optimizar a capacidade de resposta dos nossos serviços e responder aos desafios que se colocam hoje em dia à acção da Autarquia, e que são substancialmente diferentes daqueles que eram há uns anos atrás, principalmente numa área em constante evolução como é a Informática”, enalteceu o vereador com o pelouro dos Recursos Humanos, Rúben Abreu.

Numa nota enviada à comunicação social, a autarquia refere que "ao longo destes anos o actual executivo camarário tem feito um esforço assinalável para suprir as necessidades do quadro, que vinha sendo limitado pela paragem nas contratações, pelo congelamento de carreiras e também pelo envelhecimento dos colaboradores e aposentações".

O autarca conclui que a Câmara Municipal do Funchal vai continuar a sua aposta nos Recursos Humanos, pois “são fundamentais para prosseguirmos a nossa missão de melhoria dos serviços públicos que prestamos a todos os funchalenses, e são, igualmente, um sinal de confiança para o futuro e para a nossa cidade”.