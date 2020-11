Actas do executivo de Câmara de Lobos disponíveis no ABM

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) colocou na sua plataforma on-line um conjunto de documentos relevantes para a história e vida do município, com destaque para as actas do seu executivo municipal, iniciadas em 1850, cujas réplicas já podem ser consultadas digitalmente na integra.

O fundo documental local pretende contribuir o aprofundamento da investigação e estudo sobre a história, cultura e património do concelho, facilitando o acesso a documentos históricos de interesse. O objectivo passa pelo aprofundamento do conhecimento da história do concelho e servirá também de base para o regresso da Revista Girão, cujo a publicação de mais um número já está a ser desenvolvida Vereador Leonel Correia da Silva

Além dos documentos disponibilizados on-line pelo ABM, podem ser consultadas, de forma presencial, no Museu da Imprensa-Madeira as colecções digitais integrais do Diário da Madeira e do Comércio do Funchal, estando em processo de digitalização outros documentos municipais de interesse histórico.