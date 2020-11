Maradona vai ser operado a hematoma na cabeça

Diego Maratona, que está internado desde segunda-feira com um quadro de anemia, deverá ser operado nas próximas horas a um hematoma subdural, no cérebro, revelou o médico do antigo futebolista argentino.

"Vou operá-lo, com a minha equipa, na Clínica Olivos", disse Leopoldo Luque, que também é neurocirurgião, em declarações à imprensa à porta do sanatório Ipensa, em Buenos Aires.

Segundo ele, o atual treinador do Gimnasia y Esgrima La Plata, de 60 anos, "está lúcido" e "de acordo com a intervenção".

Antes de se conhecer esta decisão, o mesmo médico dissera, de manhã, que Maradona queria sair já do hospital.

"O meu objetivo é que fique até amanhã [quarta-feira], mas ele tem autonomia e há que respeitá-lo. Está totalmente consciente e quer sair", dissera então.

Na segunda-feira, Maradona foi hospitalizado depois de ter passado "uma semana meio complicada emocionalmente", com "muita pressão", o que gerou uma "quebra anímica" que lhe "afetou a alimentação", disse Luque, aquando do internamento.