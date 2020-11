Menos 11% receberam subsídio de desemprego na Madeira

O número de beneficiários de subsídio de desemprego em 2019 estava fixado em 9,7 mil indivíduos, menos 10,9% que no ano precedente, sendo que destes 41,8% não haviam usufruído desta prestação em 2018, revela a Série Retrospectiva da Protecção Social que a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou esta terça-feira.

A distribuição dos beneficiários de subsídio de desemprego por ambos os sexos foi equilibrada: 47,5% eram homens e 52,5% mulheres.

Quanto às idades, 23,6% correspondiam a indivíduos com 55 e mais anos, seguindo-se os grupos entre os 40 e os 49 anos (23,5%) e entre os 30 e os 39 anos (23,3%). Cerca de 5,5% eram jovens (menos de 25 anos).

Em 2019, a duração média de atribuição do subsídio de desemprego foi de 189 dias, valor semelhante ao de 2018 (188 dias), tendo o valor médio deste tipo de prestação ascendido a 2 882 euros (+2,3% que no ano precedente).

Menos 4,7% famílias receberam abono

No que diz respeito às principais prestações familiares da Segurança Social, em 2019, observou-se uma diminuição no número de beneficiários de abono de família para crianças e jovens (-4,7%) e também nos beneficiários do subsídio por assistência de 3ª pessoa (-1,4%).

Beneficiários do RSI aumentou 6,6%

Quanto ao rendimento social de inserção, cerca de 6,9 mil indivíduos beneficiaram deste tipo de prestação social (+6,6% que em 2018), dos quais 48,5% pertenciam ao sexo masculino. Por grupo etário, observa-se que 36,3% dos beneficiários eram indivíduos com menos de 25 anos.

Em 2019 foram processados 11,1 milhões de euros aos 3.303 beneficiários da prestação social para a inclusão, sendo o grupo etário entre os 40 e os 49 anos aquele que registou maior número de beneficiários (879; 26,6%), seguindo-se os grupos dos 55 e mais anos (789; 23,9%) e dos 30-39 anos (705; 21,3% ).

Mais 9,5% de baixas



Os beneficiários de subsídios por doença aumentaram 9,5% entre 2018 e 2019, totalizando, neste último ano, 12,4 mil indivíduos, o valor mais elevado da série disponível (2004-2019).

O número médio de dias processados deste tipo de subsídios atingiu, em 2019, os 75 dias, mais 3 que no ano anterior. Os valores processados fixaram-se em 17,8 milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 21,6% face a 2018.