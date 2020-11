Madeira com 14 novos casos de covid-19

De acordo com a Direcção Regional de Saúde, a Madeira regista hoje 14 novos casos de covid-19, sendo que nove são de transmissão local e cinco importados, dois provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um de França, um da Polónia e um de Luxemburgo. Os contactos de um dos casos estão ainda em investigação.

Há ainda 116 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, quatro provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 112 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM.

Sobre os casos confirmados hoje, tratam-se de duas crianças (com 5 e os 16 anos) que frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos do Funchal, um adulto com actividade profissional num destes estabelecimentos de ensino e um profissional de saúde, com actividade profissional no sector privado.

A Região passa, assim, a contabilizar 793 casos confirmados de covid-19, sendo que desse total 209 encontram-se activos, dos quais 48 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 161 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 30 são não-residentes e 179 são residentes na RAM.

No que diz respeito ao isolamento dos casos activos, 31 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 176 em alojamento próprio e duas pessoas permanecem internadas - uma na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 e um doente na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

A Região continua apenas com duas mortes associadas à doença.