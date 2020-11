Férias de Natal obrigam a novas regras na UMa para combater a Covid-19

Tendo em conta a situação pandémica verificada na Madeira, e as medidas que têm sito tomadas com vista à contenção epidemiológica da Covid-19, a Universidade da Madeira (UMa) determinou um conjunto de normas e procedimentos a cumprir por toda a comunidade académica no regresso à Madeira depois de uma viagem e no regresso à UMa, no início de Janeiro, depois das férias de Natal.

Partindo do princípio de que as normas em vigor serão prolongadas para além do dia 11 de Dezembro, a UMa determina “a realização de dois testes PCR de despiste de infecção por SARS-CoV-2, para todos os membros da Academia que desembarquem nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo2, sendo o primeiro feito no dia da chegada e o segundo entre o quinto e o sétimo dias.

De acordo com nota facultada pela UMa, durante este período, as pessoas que viajarem “devem permanecer em isolamento e cumprir a vigilância e auto reporte de sintomas e das medidas de prevenção da Covid-19”, não devendo 2aceder às instalações da Universidade até à realização do segundo teste”.

Outra das medidas tem a ver com o respeito das lotações máximas das várias salas e espaços, bem como a disposição das mesas e cadeiras nas mesmas, as quais foram definidas e organizadas de acordo com as orientações das Direcçao-Geral de Saúde e da Direcção-Geral do Ensino Superior, cumprindo com as demais orientações em vigor determinadas pelas Autoridades de Saúde.

O Conselho de Gestão deve “definir e informar a Academia do modo de funcionamento das instalações da UMa entre 21 de Dezembro e 2 de Janeiro de 2021, devendo as mesmas permanecer abertas, embora em horário reduzido e restringindo o acesso aos membros da Academia, com controlo à entrada, e limitando os espaços disponíveis para estudo2, refere a mesma nota.

Na semana de 4 a 9 de Janeiro de 2021, é permitido o ensino à distância de todas as componentes de unidades curriculares em que isso seja possível. Cabe aos directores de Curso, em conjugação com os Responsáveis das unidades curriculares, os Presidentes e Secretariados das Faculdades e Escolas, e os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos, Universitário e Politécnico, determinar quais as componentes de unidades curriculares que serão leccionadas à distância, na referida semana, tendo igualmente em conta os horários existentes;

As medidas foram tomadas depois de ouvidos os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos, Universitário e PolitécniGO, os Presidentes das Faculdades e Escolas da Universidade da Madeira (UMa), a Vice-Reitora para os Assuntos Académicos, a Comissão de Prevenção e Controlo do Coronavírus da U Ma e o Conselho de Gestão.