Há 24 anos, pescadores lutavam por melhores condições de trabalho

A edição do DIÁRIO de 1996 dava conta de que o Governo queria alterar os direitos e deveres dos pescadores que na altura se regiam por um decreto datado de 1964.

Assim, passariam a ter direito a um salário mensal, a descanso semanal, a férias e a subsídio de Natal. Regras essas que se aplicavam também aos pescadores da Madeira.

Nesta mesma edição o bispo do Funchal apelava à devolução do edifício da Igreja do Colégio à Diocese. “Quando vieram os ingleses para combater Napoleão em Portugal, tomaram essa casa (Igreja do Colégio) nunca mais sendo entregue à diocese, embora oficialmente nunca nos tivesse sido retirada", alertou D. Teodoro Faria.