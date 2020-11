Deputados do PSD participam em Fórum de apoio à Venezuela

Carlos Fernandes e Paulo Neves, deputados eleitos pelo PSD/M à Assembleia Legislativa Regional e à Assembleia da República, respectivamente, participaram no primeiro dos três Fóruns que acontece, via zoom, no âmbito da Consulta Popular que decorre até 12 de Dezembro, com o objectivo de dar voz aos Venezuelanos na luta contra a Ditadura e na progressiva construção de um Estado Democrático.

A Conferência contou, igualmente, com a intervenção de dois deputados eleitos à Assembleia da República da Venezuela.

Carlos Fernandes pede um “Estado Democrático que restitua a dignidade, a qualidade de vida e bem-estar e a segurança de quem ali vive”. Admitindo que este Fórum de discussão tende a envolver a sociedade civil, os diferentes partidos políticos e todos os que, de alguma forma, se revejam na mudança que é necessária à Venezuela e no combate à fraude que visa impor a ditadura, assume, por isso, a maior importância, “enquanto plataforma de apoio e de reflexão conjunta da qual se esperam resultar não apenas novas soluções mas, sobretudo, a força necessária para enfrentar o regime actual”.

O deputado reforça que o PSD/M tem sido “um partido defensor dos direitos dos cidadãos venezuelanos”, que estão hoje postos em causa por quem “usurpou o poder”.

Fez questão de sublinhar o seu apoio e solidariedade ao povo Venezuelano, garantindo que o PSD/M “continuará a trabalhar em nome dos princípios e valores que entende serem fundamentais para que a Venezuela recupere o seu rumo político e, consequentemente, volte a ser o País de realização pessoal e profissional que já foi noutros tempos, em prol dos mais de 300 mil portugueses e luso-descendentes que compõem uma das maiores comunidades portuguesas”.

O apoio e solidariedade foram igualmente expressos pelo deputado Paulo Neves que, numa alusão ao trabalho que o seu Partido tem vindo a promover junto do Governo da República em prol da comunidade madeirense residente na Venezuela, deixou claro que a luta pela Venezuela “é uma das prioridades do PSD/M”, assim como também é prioridade que aquele País recupere a segurança, o progresso e as condições de vida que outrora lhe foram características.

“Somos, sem dúvida, os grandes defensores das várias preocupações que dizem respeito à nossa comunidade que vive na Venezuela mas, também, dos que regressam da Venezuela e temos chamado várias vezes a atenção do Governo da República para aquilo que são as suas necessidades, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da mobilidade e de haver ligações entre a Venezuela e Portugal com escala na Madeira, seja ainda do ponto de vista do reforço dos apoios às Associações locais ou ainda ao nível da saúde e do apoio aos medicamentos”, disse Paulo Neves, vincando que, relativamente aos que regressam, “tão madeirenses quanto nós”, tem vindo a ser feito um trabalho de base que é para continuar, até porque este regresso “não é um problema mas, sim, uma oportunidade”.