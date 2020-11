Machico terá nova esquadra da PSP

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Carlos Pereira reuniu-se, hoje, dia 30 de Novembro, com o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, para discutir o ponto da situação relativo ao processo da nova esquadra da PSP naquele concelho. Na ocasião aproveitou para destacar o facto de o Orçamento do Estado para 2021 contemplar já as verbas para esta infra-estrutura.

"Do ponto de vista do Orçamento, este ano estão previstas as verbas necessárias para a requalificação deste edifício para uma nova esquadra. O que nós vamos continuar a fazer é o esforço necessário para acelerar este processo, no sentido de Machico vir rapidamente a ter uma esquadra condigna, que possa satisfazer as necessidades que uma cidade desta natureza tem".

O parlamentar socialista lembrou que "este assunto começou a ser trabalhado já desde 2017" e afirmou que se trata de uma questão "muito importante", atendendo a que "existem na Madeira algumas situações que exigem um investimento urgente do Estado".

"Nós não aceitamos que haja muito mais atrasos nesta matéria", atirou, frisando que "entre 2012 e 2015" não houve nenhuma decisão sobre nenhum investimento na Região Autónoma da Madeira.

Junto ao edifício onde será criada a nova esquadra, Carlos Pereira destacou ainda o facto de o autarca machiquense ter conseguido "apressar o processo, identificando o imóvel que está em condições para ser adaptado para a nova esquadra".

O parlamentar madeirense adiantou ainda que o que está previsto em termos de dotação financeira para as esquadras da Região supera os 3,5 milhões de euros, sendo que, no caso da esquadra de Machico, está a ser feita a avaliação do imóvel e depois o mesmo será requalificado adequadamente para as funções às quais será afecto.

A autoridade nacional, nomeadamente a direção da PSP, já esteve no local a avaliar a situação, revela Carlos Pereira.