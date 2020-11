Miguel Silva Gouveia pediu cooperação para o Orçamento mais importante do mandato

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, concluiu esta quarta-feira a auscultação a todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal do Funchal, no âmbito da elaboração do Orçamento Municipal para 2021. Foram, assim, recebidos nos Paços do Concelho, desde a semana passada, os Grupos Municipais do PSD e do CDS, e os deputados do PTP, da CDU e os independentes, num total de seis audiências.

Miguel Silva Gouveia destaca, das reuniões mantidas com todos os representantes da Oposição, "a vontade manifestada pelo Executivo de estabelecer pontes e de encontrar soluções conjuntas para os desafios que a cidade vai enfrentar no próximo ano, com particular incidência nas consequências da crise de saúde pública. Estes foram encontros onde se valorizou a capacidade de diálogo, quando ele é mais necessário, e o apelo à cooperação, em nome daquilo que nos deve unir a todos nesta altura, mais do que nunca, que é o bem-estar de todos os funchalenses."

O presidente defende que "o Orçamento Municipal para 2021 afigura-se como o mais importante deste mandato para a cidade do Funchal e, acima de tudo, para a nossa população, porque é um orçamento elaborado num contexto excecional em toda a nossa democracia, que tem apelado, como nunca, ao sentido cívico de cada pessoa para a salvaguarda da saúde pública, e à capacidade de adaptação de todas as entidades públicas e privadas, de modo a podermos continuar a funcionar coletivamente enquanto sociedade."

"Esta situação inédita acarreta uma previsível crise socioeconómica, com consequências nefastas para famílias, associações e empresas, e à qual a CMF tem a responsabilidade de acudir, não só pelo reforço dos seus programas de apoio, mas também pela promoção de uma economia local geradora de emprego. Contamos, assim, com o contributo e a responsabilidade de todos os autarcas eleitos no Funchal, para que possamos ter um Orçamento para 2021 aprovado em Assembleia Municipal, o que é fundamental para a cidade.”