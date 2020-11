Caminhada pela saúde juntou alunos da Escola da Levada

A turma do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde do 3.º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, realizou na passada semana, uma caminhada pela saúde na companhia das professoras coordenadora dos Cursos Profissionais, Susana Cró e Patrícia Camacho.

Esta iniciativa foi realizada no âmbito das actividades de Cidadania e Desenvolvimento, associando-se à Liga Portuguesa contra o Cancro, no âmbito do projecto Outubro Rosa, mês da sensibilização para a prevenção do cancro da mama.