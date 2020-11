Paulo Neves lamenta “falta de palavra” da República para com a Madeira

O deputado madeirense Paulo Neves participa esta quarta-feira, 4 de Novembro, numa conferência online sobre a ligação marítima entre a Madeira Portimão não consta do Orçamento de Estado para o próximo ano.

“Não faz qualquer sentido que o PS tenha feito desaparecer o ‘ferry para todo o ano’ do Orçamento de Estado para 2021, quando essa foi uma promessa eleitoral assumida não só pelo PS como pelo próprio Primeiro-ministro e pelo agora líder do PS/M”, vincou Paulo Neves, considerando “inaceitável” que a ligação marítima entre a Madeira e o continente português, não conste do Orçamento de Estado para 2021.

Fala, por isso, em “falta de palavra” dos socialistas, atitude que os deputados do PSD/M, não pactuam até porque, “mais do que uma promessa, está aqui em causa uma resposta que deve ser dada aos Madeirenses e pela qual a Região já espera há demasiado tempo”, reforça o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República.

Paulo Neves relembra ainda que da mesma forma que o PSD insistiu e conseguiu forçar o PS a incluir o ferry no Orçamento de Estado para 2020, também agora “não desistirá dessa pretensão” e tudo fará para que o Governo da República volte atrás e corrija uma falha “vergonhosa” e uma “promessa que foi assumida e validada pelo próprio Primeiro-ministro de Portugal”.

O madeirense lamenta que Portugal continue a ser governado por “um Governo que nem se digna a cumprir a Constituição”, sendo esta a tónica que irá abordar, amanhã, aquando da sua intervenção na referida Conferência.