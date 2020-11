Dormir perto de casa é o repto lançado pelas Pousadas de Portugal

As Pousadas de Portugal convidam os residentes a pernoitar na unidade mais perto da sua morada através da nova campanha ‘Pousadas Mais Perto’ durante todas as quintas-feiras do mês de Novembro.

18 Pousadas de Portugal, de norte a sul do país, incluindo também a Pousada de Lisboa – Praça do Comércio, podem ser conhecidas pela população nos dias 5, 12, 19 e 26 de Novembro pelo preço de 79 euros. As reservas já podem ser feitas no site www.pousadas.pt através do código PPEVENTO20. No check-in, é sempre necessário comprovar a morada de residência, podendo ser apresentada uma factura de serviço doméstico.

“As Pousadas de Portugal lançam assim um convite muito especial aos residentes para mudar de cenário e viver mais perto, ou até mesmo conhecer, alguns dos cenários mais belos da sua própria região”, explica a marca através de comunicado, recordando que as Pousadas estão instaladas em edifícios históricos e têm como compromisso proteger e divulgar esse mesmo património.

“Seja num castelo, num palácio, mosteiro ou convento, cada Pousada é única e todas partilham o melhor da hospitalidade portuguesa”, adianta a marca, salientando que a ideia é também “reforçar esse sentimento de pertença”.

Devido ao actual contexto de pandemia e para garantir a máxima segurança a hóspedes e colaboradores, as Pousadas de Portugal regem-se por um rigoroso protocolo de procedimentos de higienização tendo merecido a distinção do selo Clean & Safe.

Pousadas disponíveis para a Campanha

Região Norte : Pousadas de Amares, Caniçada-Gerês, Viana do Castelo, Guimarães

Região Centro : Pousadas de Belmonte, Serra da Estrela, Viseu, Ria e Vila de Óbidos

Região Lisboa : Pousada de Lisboa

Região Alentejo : Pousadas de Alcácer, Arraiolos, Évora, Estremoz e Marvão

Região Algarve : Pousadas de Sagres, Tavira e Estoi