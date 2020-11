Pandemia faz disparar pornografia infantil

Outro tema que é negativa e fruto do impacto da pandemia mostra a foto uma rua, antes um rebuliço à noite, agora um autêntico deserto. Morte lenta no berço da cidade é o título. "Outrora apinhada de turistas, a restauração no núcleo histórico de Santa Maria diz que 'chora e veste o morto'. Dez espaços já fecharam e os restantes não resistem mais dois meses", resumimos o contexto dramático. Pode ler a reportagem nas páginas 4 e 5.

Este também é um tema sensível, mas ao qual não deixamos de tocar. “Recebo muitos clientes madeirenses em viagens de negócios”, confessa Ana Loureiro, que ficou conhecida por dar a cara pela legalização da prostituição, que "partilha a sua história de vida até tornar-se empresária" do ramo e "deixa um alerta: há cada vez mais menores a vender o corpo". Está lá tudo nas páginas 24 e 25.

Por fim uma boa notícia: Porto Santo com subsídio de mobilidade no Verão. A "medida consta novamente no Orçamento para 2021, como forma de incentivar economia local. Apoios já custaram 5,2 milhões desde 2016", tema que pode ler na página 6.

Governo Regional está a vender ouro e prata é outra notícia inusitada e que pode ler na página 3 para perceber melhor o contexto.

