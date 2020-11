Dia de chuva, vento e mar agitado

Assim, segundo o IPMA este domingo terá períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, havendo condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

O vento será moderado a forte (20 a 40 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 80 km/h, tornando-se forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 100 km/h, nas terras altas, a partir da tarde.

Registar-se-á uma pequena descida de temperatura.

No Funchal, além do céu muito nublado, chuva forte e trovoada na 'ementa', conte com vento moderado (até a 30 km/h), tornando-se forte (até 40 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 80 km/h, a partir da tarde e, claro, a descida da temperatura.



No mar da Costa Norte as ondas de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para

5 a 6 metros a partir da tarde, contrastam ligeiramente com as condições na Costa Sul, com ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros.

A temperatura da água do mar será de 20/22ºC.