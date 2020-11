Novo website promove trilhos e natureza da Madeira

São mais de 60 trilhos de Trail Running, passeios a pé, BTT e canyoning que estão incluídos num website para apresentar ao mundo toda a oferta e esplendor das principais actividades de natureza da Madeira e Porto Santo.

O ‘site’ www.madeiraoceantrails.com está disponível ao público a partir de hoje e junta informação necessária para descobrir a Madeira e o Porto Santo de lés a lés, através da natureza, seja em caminhada, corrida, explorando canyons, ou em cima de uma bicicleta.

Neste momento o site apresenta 61 trilhos, mas a perspectiva é de continuar a alargar esta rede, mediante a procura pelo Destino Madeira para a prática de actividades ao ar livre. Cada trilho dispõe de um conjunto de dados completo, com informações desde a distância, duração, altimetria, nível de dificuldade, localização google maps, estando ainda devidamente ilustrado com imagens e videos.

Não faltam também os principais eventos destas actividades que acontecem ao longo do ano, desde os mais conhecidos que fazem parte de circuitos internacionais e atraem anualmente centenas de turistas, às provas de âmbito regional nos diferentes municípios.

Estas competições são apresentadas num calendário dinâmico e dispõem de um pequeno descritivo que posteriormente direcciona os visitantes para as respectivas páginas oficiais.

O website foi hoje apresentado em formato LIVE nas redes sociais ‘Visit Madeira’.

O conceito Madeira Ocean Trails foi lançado pela AP Madeira em 2017 com o objectivo de promover as principais actividades de natureza que têm lugar, de forma integral ou parcial, na vasta rede de trilhos que o Destino Madeira oferece.

Esta é mais uma iniciativa levada a cabo pela entidade responsável pela promoção turística da Região Autónoma, no sentido de “comunicar a Madeira como um dos Destinos mais seguros do mundo e com um conjunto de actividades ao ar livre que continuam disponíveis e acessíveis a qualquer amante de atividades outdoor, agora com toda a informação sistematizada num único website”, refere a AP Madeira através de comunicado.