SPEA Madeira e Quarteto Moritz juntam-se pela natureza

A SPEA Madeira e o Quarteto Moritz juntam-se em prol da natureza, através de uma iniciativa que angaria fundos para o Estudo das Aves. Até 25 de Dezembro, todos os lucros da venda da faixa ‘Dança da toutinegra, do Quarteto Moritz, reverterão em donativos para o programa de educação ambiental da SPEA Madeira, que todos os anos oferece gratuitamente palestras, ateliers e saídas de campo às escolas da região.

A toutinegra, uma espécie de pássaro’ presente em toda a ilha da Madeira, serviu de inspiração à música ‘Dança da Toutinegra’, uma das primeiras composições de Roberto Moritz, músico madeirense com notável trabalho na valorização e promoção do braguinha e que desde 2015 integra o Quarteto Moritz, um projecto musical da Associação Xarabanda.

Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira, mostra-se “agradecida” ao Quarteto Moritz pela generosidade desta iniciativa que ajudará a “dar continuidade à missão de sensibilizar os mais novos para a importância da preservação dos nossos recursos naturais”.

Para ajudar basta adquirir a ‘Dança da toutinegra’, bem como as restantes faixas do álbum do Quarteto Moritz, no website https://quartetomoritz.bandcamp.com/releases.